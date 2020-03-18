ANTALYA Demre'de koronavirüs sessizliği - Son Dakika
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ANTALYA Demre'de koronavirüs sessizliği

6 saat önce

Demre'de koronavirüs sessizliğiTÜRKİYE genelinde koronavirüs önlemlerinin ardından Antalya'nın Demre ilçesi derin bir sessizliğe büründü.

Demre'de koronavirüs sessizliği

TÜRKİYE genelinde koronavirüs önlemlerinin ardından Antalya'nın Demre ilçesi derin bir sessizliğe büründü.

Demre'de her gün binlerce çocuğun oynadığı, ailelerinin oturarak vakit geçirdiği Noel Baba Meydanı sessizliğe bürünen yerlerin başında geldi. Antalya'da en çok ziyaretçi çeken ören yeri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve çevresinde de derin bir sessizlik oluştu. Müzeyi sadece Rus turistler ziyaret etti. Demre'nin hareketli noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı ve çevresi sessizliğe bürünen diğer adreslerden biriydi. Gündüzleri yer bulunamayan otoparkların yarından fazlası boş kaldı. Ana caddelerde sadece az sayıda gelip geçen otomobiller görüldü. Bazı vatandaşlar marketlerde alışveriş yaptı. Vatandaşların alınan önlemlerin ardından evlerinde çıkmadığı, çoğunluğunun ise seralarda çalışmaya devam ettiği görüldü. Cadde ve sokaklarda görülen az sayıda insan ise tokalaşmadı ve birbirine çok fazla yaklaşmadı.

ANTALYA Demre'de koronavirüs sessizliği

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:57 Kaynak: DHA

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