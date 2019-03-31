Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Özeren kazandı.
Antalya
'nın Gündoğmuş
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Özeren
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Özeren 3 bin 383 oy aldı.
-Özeren'in özgeçmişi-
1964'de Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi burada tamamladı. 9 Eylül
Üniversitesinden mezun oldu. 24 yıl eğitimci ve idareci olarak görev yaptı. 2009'da AK Parti'den Gündoğmuş Belediye Başkanı başkanı olarak göreve başladı, 2014'te tekrar seçildi. Evli ve 3 erkek çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:59 Kaynak: AA
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