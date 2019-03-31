Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Özeren kazandı.

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Özeren kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Özeren 3 bin 383 oy aldı.

-Özeren'in özgeçmişi-

1964'de Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi burada tamamladı. 9 Eylül Üniversitesinden mezun oldu. 24 yıl eğitimci ve idareci olarak görev yaptı. 2009'da AK Parti'den Gündoğmuş Belediye Başkanı başkanı olarak göreve başladı, 2014'te tekrar seçildi. Evli ve 3 erkek çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:59 Kaynak: AA

Mehmet Özeren, AK Parti, Antalya, Gündoğmuş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]