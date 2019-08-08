Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı
1 saat önce
Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı. Ondrej Celustka
, Diego Angelo
, Fredy, Nazim Sangaré, kaleci Ferhat Kaplan
'ın da aralarında olduğu oyuncuların yeni sezon öncesinde kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri olarak genel sağlık kontrolleri Memorial
Antalya Hastanesi'nde yapıldı. - ANTALYA
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