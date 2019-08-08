Son Dakika Haberleri: Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı
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Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı

1 saat önce

Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı.

Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı, System.String[]
Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı. Ondrej Celustka, Diego Angelo, Fredy, Nazim Sangaré, kaleci Ferhat Kaplan'ın da aralarında olduğu oyuncuların yeni sezon öncesinde kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri olarak genel sağlık kontrolleri Memorial Antalya Hastanesi'nde yapıldı. - ANTALYA
Ferhat Kaplan, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
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