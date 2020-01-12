Apartmanın otopark zincirinin çalınma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Apartmanın otopark zincirinin çalınma anı kamerada - Son Dakika

Apartmanın otopark zincirinin çalınma anı kamerada

6 saat önce

Apartmanın otopark zincirinin çalınma anı kameradaSİVAS'ta, 5 katlı apartmanın önünde bulunan otoparka ait zincir, 2 kişi tarafından çalındı.

Apartmanın otopark zincirinin çalınma anı kamerada

SİVAS'ta, 5 katlı apartmanın önünde bulunan otoparka ait zincir, 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, 10 Ocak günü saat 02.30 sıralarında, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyrangah Apartmanı'nın yöneticisi Enver Gürdaş, bina önündeki otoparkın zincirinin olmadığını fark etti. Bir süre zinciri arayan Gürdaş, komşularına da sordu. Zincirden kimsenin haberinin olmadığını öğrenen Gürdaş, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Enver Gürdaş, görüntülerden, 2 kişinin gelerek, otopark zincirini söktüğünü tespit etti. Görüntülerde 2 kişinin, zinciri sökerek, yanlarındaki poşete koyup, uzaklaştıkları anlar yer aldı.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP BELKİ UTANIRLAR'

Apartman yöneticisi Enver Gürdaş, hırsızlardan şikayetçi olmadığını belirterek, Sabah kalktığımda otopark zincirimizin yerinde olmadığını gördüm. Komşularımıza sorduk, onlar da bilgisi olmadığını söyledi. Apartmanın güvenlik kameralarını kontrol ettim. 2 genç, gece gelip buradan önce birinci direkteki zinciri daha sonra da ikinci zinciri söküp gidiyor. Emniyete bu durumu bildirmedim; çünkü sabıkaları olmayabilir. Sıkıntı yaşamalarını istemedim. Bu görüntüleri izlerlerse belki kendilerinden utanırlar dedi.

Apartmanın otopark zincirinin çalınma anı kamerada

Seyrantepe Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
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