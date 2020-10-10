Araban'a kapalı pazar yeri yapılacak - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçeye kapalı pazar yeri yapılacağını belirtti.

Doğru, açıklamasında, Şahinbey Belediyesi tarafından Araban ilçesine yaptırılacak olan kapalı pazar yeri protokolünü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu ile Şahinbey Belediyesinde imzaladıklarını aktardı.

Doğru, kapalı pazar yerinin 6 ay içinde tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, "İlçemize hayırlı olsun. Başkanımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Tahmazoğlu ise "Şehrin kalbinin attığı yerlerdir pazar yerleri. Onlarca esnafa ev sahipliği yaptığı gibi, her gün yüzlerce misafiri de ağırlar.

Araban ilçemize halkımızın ve esnafımızın ihtiyaçlarına cevap verecek bir kapalı pazar yeri inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.