Araç camından uçan kağıt kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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Araç camından uçan kağıt kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 4 yaralı

23.05.2022 19:28
Araç camından uçan kağıt kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araç camından uçan kağıt nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araç camından uçan kağıt nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu-Ergene yolu Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ergene Sağlık Mahallesi istikametine seyreden Özge Nantu idaresindeki 59 AAY 585 plakalı hafif ticari araç, aracın camından uçan kağıt belge nedeniyle bir anda kontrolden çıktı. Şerit değiştiren araç, karşı yönden gelen Abidin Kınay yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan yolculardan 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kışladaki askerler kazazedelerin yardımına koşarak, yaralılara su verdi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç camından uçan kağıt kazaya neden oldu: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika


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