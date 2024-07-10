Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi - Son Dakika
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Otomobil

Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi

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Konya'da Tüketici Hakem Heyeti, otomotiv yedek parçası satışı yapan bir kişinin, araç muayene istasyonunda otomobilinin vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan 128,18 TL farkın kendisine geri ödenmesi amacıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Heyet, başvuruyu yapan şahsın ücret iadesinin kabulüne karar vererek firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

10.07.2024 11:39  Güncelleme: 11:48
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Otomotiv yedek parçası satışı yapan Hüseyin Özdemir (34), 28 Aralık 2023'te otomobilini vize işlemleri için Seydişehir ilçesindeki araç muayene istasyonuna götürdü. Özdemir, 1130,44 TL olan vize işlemi ücretini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için 128,18 TL daha fark vererek, ödemeyi gerçekleştirdi. Durumu avukatı Emre Akman ile paylaşan Özdemir, alınan 128,18 TL farkın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na aykırı olduğunu öğrenince iadesi için 7 Şubat'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

KESİLEN FARKIN İADESİNE KARAR VERİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, kredi kartına kesilen farkın iadesine karar verdi. Heyet, gerekçesinde ise firmanın kredi kartına kestiği farkı 'ayıplı hizmet' olarak nitelendirdi.

"AMAÇ 128 TL DEĞİL"

Hukuk mücadelesini kazanan Hüseyin Özdemir, amacının 128,18 TL'yi geri almak olmadığını belirterek, "Bu konunun farkındalık olması için şikayette bulundum. Bunun sonucunda şikayetim sonuçlanmış oldu ve kazandık. Bunun da tüm Türkiye'de insanlara örnek teşkil etmesi ve milyonlarca kişiden alınan bu farkın kaldırılması için örnek oluşturdum. Buradaki amaç 128 TL değil. İnsanların hakkını aramasını istiyorum. Önder oldum" diye konuştu.

"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Hüseyin Özdemir'in avukatı ise "Müvekkilim aracının muayenesi için gittiğinde kredi kartı ödeme seçeneğini seçince, müvekkilin ödemesi gereken rakamın üzerine 128,18 fark bakiyesi çıkmıştır. Müvekkilimizin talebi üzerine ise Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptık. Bizim başvurumuz yakın zamanda incelendi ve firma tarafından alınan 128,18 TL'nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nda geçen 'ayıplı hizmet' maddesi gereğince bize iadesine karar verildi. Bakıldığında araç muayene istasyonuna on binlerce insan, aracını muayene ettirmeye geliyor.

İnsanlar da kredi kartıyla ödeme yapmak istiyor. Bu kredi kartlarından alınan 128,18 TL her kişiden alınsa bu, günlük milyonlarca TL para eder. Bu ise tüketici kanununda ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bir karardır. Bu, emsal niteliğinde bir karardır. Müvekkilimiz 128,18 TL'yi aldığında ne zengin olacak, ne de fakir olacak. Bizim buradaki tek amacımız kamuoyunu bilgilendirmek. Araç muayene istasyonunda kesilen tutarı geri almak isteyen kişiler, bizim kararımızı emsal olarak göstererek geri alabilirler. Firmanın yaptığı kredi kartına alınan komisyonun kesinlikle kanuna aykırı olduğunu ve vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
Kaynak: DHA

Tüketici Hakem Heyeti, Konya, Vize, Hukuk, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kenan KODALAK: Şimdi sorun komisyon mu yani bu araç muayenesinde alınan fahiş ücreti sorun değil kredi kartını aldığı komisyon bu sorun önce muayene en az yarı yarıya düşürmeniz gerekiyor 18 0 Yanıtla
  • Ankara null: soyguna devam 12 0 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Bunu işletmelerin çoğu zaten yapıyor artık resmî kurumlara da taşınmış 9 0 Yanıtla
  • Mesut null: Şimdiye kadar aldığını faiziyle bir hayır kurumuna bağışlasın.Denetleme zayıf bu ülkede.Milyonlarca liralık servete sahip 50 bin lira maaşla çalışan memuru sorgulamayan sistem garsonun bahşişinden medet umar hale geldiyse çivi yerinden çıkmış demektir.İyiye yoracağım hiçbirşey kalmadı bu yönetimde. 1 1 Yanıtla
  • M Haki Özdemiralp: Sorun değil! hemen bir vergi indirimiyle telafi eder bu açığı maliye bakanlığı. 1 0 Yanıtla

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