Son Dakika Haberleri: Aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü
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Aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü

44 dakika önce

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı.

Aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Olay, Saraycık köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Akdeniz idaresindeki 67 EY 696 plakalı aracıyla köy içerisindeki yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 60 metreden yolun sol tarafında bulunan dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan sürücüye kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.


Olaya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik devriye ekipleri müdahale etti. Mehmet A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Mehmet Akdeniz, Zonguldak, Saraycık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:48 Kaynak: İHA
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