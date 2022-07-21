Araçta engelli vatandaşın telefonunu elinden çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Araçta engelli vatandaşın telefonunu elinden çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı

21.07.2022 13:18
Araçta engelli vatandaşın telefonunu elinden çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı

Mardin'de yüzde 88 engelli bir vatandaşın cep telefonunu çalan hırsız, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Mardin'de yüzde 88 engelli bir vatandaşın cep telefonunu çalan hırsız, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Olay, dün Mardin'in Mazıdağı ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşında yüzde 88 engelli Hatice Aburcu, ailesi ile beraber alışveriş yapmak üzere pazara gitti. Araçta pazarda alışveriş yapan ailesini bekleyen Aburcu, cep telefonuyla oynadığı sırada, yanına yaklaşan A.K. isimli şahıs tarafından elindeki telefonu çalındı. Telefonu kaptığı gibi kaçan zanlı, bölgeden hızla uzaklaştı. Genç kızın ailesinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine telefonun bulunması ve kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde, güvenlik kameraları görüntülerinden olayı gerçekleştiren şahsı ve şahsın telefonu sattığı iş yerini belirledi. Gerçekleştirilen operasyonla yakalan ve 4 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 4 bin TL değerindeki telefon ise polis ekipleri tarafından engelli vatandaşa teslim edildi. Aldıkları aylık engelli maaşıyla telefonu kızlarına aldıklarını belirten Aburcu'nun ailesi telefonu buldukları için ekiplere teşekkürlerini iletti. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçta engelli vatandaşın telefonunu elinden çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçta engelli vatandaşın telefonunu elinden çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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