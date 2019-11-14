Son Dakika Haberleri: Arap koalisyonu bünyesinde bir BAE askeri Suudi Arabistan'da öldü
Son Dakika Güncel Arap koalisyonu bünyesinde bir BAE askeri Suudi Arabistan'da öldü - Son Dakika

Arap koalisyonu bünyesinde bir BAE askeri Suudi Arabistan'da öldü

7 saat önce

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Arap koalisyonu bünyesinde bir BAE askeri Suudi Arabistan'da öldü, System.String[]

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bir askerinin öldüğünü duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonu bünyesinde Necran bölgesinde görev yapan Tarık Hüseyin el-Beluşi isimli BAE askeri hayatını kaybetti.

BAE askerinin hayatını kaybetme nedeniyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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