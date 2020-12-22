Araştırma: Gençlerin kaygı düzeyi artsa da geleceğe dair umutları sürüyor - Son Dakika

Araştırma: Gençlerin kaygı düzeyi artsa da geleceğe dair umutları sürüyor

22.12.2020 10:09
Araştırma: Gençlerin kaygı düzeyi artsa da geleceğe dair umutları sürüyor, System.String[]

Lise ve üniversite son sınıf öğrencilerinin pandemi sürecindeki kaygı ve umutsuzluk düzeyleri üzerine yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin bir kısmı pandemiden kendilerini sorumlu tutuyor.

Lise ve üniversite son sınıf öğrencilerinin pandemi sürecindeki kaygı ve umutsuzluk düzeyleri üzerine yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin bir kısmı pandemiden kendilerini sorumlu tutuyor. Araştırmaya göre, gençlerin genelinde bu dönemde kaygı düzeylerinin artmasına rağmen geleceğe dair umutları sürüyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-PUAM) Aile Çalışmaları Birimi bünyesinde, Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Sena Cüre Acer ile Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Mehmet Asrın Yenihayat ve Ebrar Yıldırım tarafından yürütülen araştırmanın ön raporu açıklandı. Lise ve üniversite son sınıf öğrencilerinin pandemi sürecindeki kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin ve tekrarlayıcı düşüncelerinin incelendiği araştırmada, 282 öğrencinin verileri değerlendirildi. 2-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve ergenlik döneminin sonlarında olan lise son sınıf öğrencileri ile yetişkinlik dönemine geçişte olan üniversite son sınıf öğrencilerinin verilerinin karşılaştırıldığı araştırmada, dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

"LİSE ÖĞRENCİLERİ VİRÜSÜN SORUMLULUĞUNU ALMAYA DAHA ÇOK MEYİLLİ"

191'i lise, 91'inin ise üniversite son sınıf öğrencisi olduğu araştırmada, pandemi süresince yaşanan durumları, lise son sınıf öğrencilerinin, üniversite son sınıf öğrencilerine göre daha fazla kişiselleştirdiği belirtildi. Kişinin kendi kontrolü veya etkisi olmayan olayların, sorumluluğunu üstüne alması olarak tanımlanan kişiselleştirmenin, özellikle bu dönemde lise öğrencileri üzerinde daha etkili olduğu vurgulandı. Çalışmaya katılan lise öğrencilerinin yüzde 13.6'sının, üniversite öğrencilerinin ise yüzde 10'unun pandemi sürecinde yaşananlardan ötürü kendilerini suçladıkları ifade edildi. Yine lise öğrencilerinin yüzde 11.5'i, üniversite öğrencilerinin de yüzde 7.7'si pandemi sürecinde yaşadıklarını hak ettiklerini düşünüyor. Her ne kadar da ufak yüzdeliklerde kendini suçlayan öğrenciler de olsa, araştırmanın genelinde her iki grupta da öğrencilerin çoğunluğunun pandemi döneminde yaşananlar için kendilerini suçlamadıkları belirtildi.

"BELİRSİZLİK ÖĞRENCİLERDE KAYGI VE UMUTSUZLUĞU ARTTIRIYOR"

Çalışmaya katılan öğrencilere göre pandemi dönemindeki belirsizlik, geleceğe duyulan kaygı ve umutsuzluğu arttıran en önemli neden. Araştırmaya göre, kaygının diğer nedenleri ise öğrencilerin hastalığa yakalanma korkusu ve sınav stresi. Bunun yanı sıra yalnızlık ve kaybolmuşluk hisleri ile anlaşılmadıklarını da ifade eden öğrenciler, bu durumun onları hem kaygılandırdığını hem de umutsuzluğa kapılmalarına neden olduğunu belirttiler. Araştırmaya göre, lise öğrencilerini en çok kaygılandıran diğer unsurlar, sınavda başarılı olamama, üniversiteden sonra işsizlik ile ekonomik kaygılar. Bunun yanı sıra, lise son sınıf öğrencilerinin genel olarak daha kaygılı olduğu ifade edilirken, bunun nedenin ise bu yaş kategorisindeki öğrencilerin gelişim döneminde oldukları dolayısıyla birçok değişimle mücadele ettiklerinden dolayı zorlandıkları olduğu ifade edildi. Son olarak, üniversite son sınıf öğrencilerinin de pek çok farklı değişimin ve seçimin öncesinde oldukları; iş hayatına atılmak, eş seçimi gibi yakın gelecekleriyle ilgili konularda kaygılandığı açıklandı.

"ÖĞRENCİLERİN GELECEĞE DAİR UMUDU SÜRÜYOR"

Lise son sınıf öğrencileri ile üniversite son sınıf öğrencilerinin karşılaştırıldığı araştırmada, lise öğrencilerinin kendileriyle ilgili daha fazla olumsuz düşünceye sahip olduğu ve motivasyon düşüklüğünün üniversite son sınıf öğrencilerine göre de daha fazla olduğu ortaya çıktı. Araştırmada her iki grubunda gelecekle ilgili umutsuzluk durumlarının orta düzeyde olduğu ve birbirinden farklı olmadığı değerlendirildi. Sonuç olarak araştırmaya göre, öğrenciler arasında geleceğe dair umutsuz olduğunu söyleyenler olsa da pandemi sürecinde yaşanan korku ve kaygıya rağmen öğrencilerin çoğunun geleceğe dair umutlarının devam ettiği belirtildi.


Araştırma: Gençlerin kaygı düzeyi artsa da geleceğe dair umutları sürüyor

Umutsuzluk, Üniversite, araştırma, 20 Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araştırma: Gençlerin kaygı düzeyi artsa da geleceğe dair umutları sürüyor - Son Dakika


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