Son Dakika Haberleri: Araştırma: Güneş sistemi ve yıldızlararası uzay arasındaki sınır 'beklenilenden daha ince'
Son Dakika Dünya Araştırma: Güneş sistemi ve yıldızlararası uzay arasındaki sınır 'beklenilenden daha ince'

Araştırma: Güneş sistemi ve yıldızlararası uzay arasındaki sınır 'beklenilenden daha ince'

7 saat önce

NASA’nın uzay aracı 'Voyager 2', güneş sistemi ve yıldızlararası uzay arasındaki sınıra dair yeni bilgilere ulaştı; "beklenilden daha belirgin ve ince"

Araştırma: Güneş sistemi ve yıldızlararası uzay arasındaki sınır 'beklenilenden daha ince', System.String[]

NASA'nın uzay aracı 'Voyager 2', güneş sistemindeki en uzak mesafeye ulaşarak güneş rüzgarı ve yıldızlararası uzay arasındaki sınıra dair yeni bilgilere ulaştı. Araştırmacılar, 'heliopause' adı verilen sınırın "beklenilden daha belirgin ve ince" olduğunu açıkladı.


Bilim insanları yıllardır, güneş enerjisinin nerede bittiği ve yıldızlararası uzayın nerede başladığına dair sınır ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:28 
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