Ardahan'da "Ekranı kapat, dünyaya koş" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ardahan'da "Ekranı kapat, dünyaya koş" etkinliği gerçekleştirildi

22.05.2022 17:00
Ardahan'da "Ekranı kapat, dünyaya koş" etkinliği gerçekleştirildi

Ardahan'da lise öğrencileri, farkındalık oluşturmak için "Ekranı kapat, dünyaya koş" sloganıyla düzenlenen halk koşusunda ter döktü.

Ardahan'da lise öğrencileri, farkındalık oluşturmak için "Ekranı kapat, dünyaya koş" sloganıyla düzenlenen halk koşusunda ter döktü.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca başlatılan "bağımlılıkla mücadele seferberliği" kapsamında Ardahan'da 3 kilometrelik parkurda yapılan yarışmaya 120 öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Merkeze Bağlı Dedegül köyü mevkisinde başlayan ve kent merkezindeki sentetik sahada sona eren yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Etkinliğe katılan Vali Hüseyin Öner, bağımlıkla mücadele konusunda öğrencileri sportif etkinliklere yönlendirerek ekranlardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğin renkli geçtiğini belirten Öner, "Öğrencilerimizi özellikle sportif etkinlikler alanında güçlendirmek istiyoruz. Her öğrencimizi bağımlılıkla mücadelede ve özellikle de ekrandan uzak tutmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlik amacına uygun yapıldı. Bunun keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Öner, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, kurum olarak bu ve benzeri etkinlikleri önemsediklerini dile getirdi.

Ardahan'da Ekranı kapat, dünyaya koş etkinliği gerçekleştirildi
Ardahan'da Ekranı kapat, dünyaya koş etkinliği gerçekleştirildi
Ardahan'da Ekranı kapat, dünyaya koş etkinliği gerçekleştirildi
Ardahan'da Ekranı kapat, dünyaya koş etkinliği gerçekleştirildi
Ardahan'da Ekranı kapat, dünyaya koş etkinliği gerçekleştirildi

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Kaynak: AA

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