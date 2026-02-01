Ardahan-Şavşat kara yoluna düşen çığ, karayolları ekiplerince temizlendi.
Yoğun yağışın etkili olduğu yolun Yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya küçük çaplı çığ düştü.
Çığın düştüğü bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler yönlendirildi.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu yol temizlenirken, olumsuz bir durum yaşanmadı.
Havanın yumuşaması dolayısıyla aynı bölgede çığ riskinin olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Ardahan-Şavşat Yolunda Çığ Temizliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?