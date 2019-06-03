Son Dakika Haberleri: Arefe günü vatandaşlar mezarlıklara akın etti
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Arefe günü vatandaşlar mezarlıklara akın etti

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar arefe günü nedeniyle mezarlıklara akın etti.

Arefe günü vatandaşlar mezarlıklara akın etti, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar arefe günü nedeniyle mezarlıklara akın etti.

Asri Mezarlık başta olmak üzere kendi köylerindeki mezarlığa gelen çok sayıda vatandaş, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve mezarlıkları temizledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar yakınlarının kabrini ziyaret ederek dua okumak için mezarlığa geldiler. Yakınlarının yokluğunu özellikle bayramlarda hissettiklerini söyleyen vatandaşlar, "Bayramlarda ilk işimiz mezarlığa gelmek. Vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettikten sonra bayram kutlamalarına devam ediyoruz. Yoklukları her zaman hissediliyor ancak bayramların ayrı bir özelliği var" dediler. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Fatsa, Ordu, arefe günü, Güncel
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