Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Berkay Candan'ın Sözleşmesini Uzattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Berkay Candan'ın sözleşmesini uzattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Berkay Candan'ın sözleşmesini uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Osiris Eldridge'den sonra Kenney Hayes ile de bir yıl daha anlaşan Arel Üniversitesi Büyükçekmece, genç ve başarılı oyuncumuz Berkay Candan ile 2019-2020 sezonunda da birlikte olmak için sözleşmesini uzattı." denildi.

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