Son Dakika Haberleri: Arjen Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı
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Arjen Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı

33 dakika önce

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız Arjen Robben, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Arjen Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı, System.String[]
Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız Arjen Robben, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı. Sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün listesinde yer alan 35 yaşındaki Robben, yeşil sahalara veda etti. Futbol kariyeri başarılarla dolu olan yıldız futbolcunun bu kararı kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.
ARJEN ROBBEN KİMDİR? Hollanda ekiplerinden Groningen'de futbol hayatına başlayan Arjen Robben, daha sonra sırasıyla PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Hollandalı yıldız kariyerinde 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, 2 Premier Lig, 1 Hollanda Ligi, 1 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı. Futbol kariyerinde 614 mücadeleye çıkan Arjen Robben, 210 fileleri havalandırırken, 162 kez de asist yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:02 Kaynak: İHA
Bayern Münih, Arjen Robben, Futbol, Güncel
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