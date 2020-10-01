Arka Sokaklar'da düğün var

İZLEYİCİLER BU ANI BEKLİYORDU

Kanal D'nin 15 sezondur ilgiyle izlenen fenomen dizi "Arka Sokaklar", yarın akşam saat 20.00'de 559'uncu bölümüyle ekranda olacak. Bu bölümde izleyicilerin uzun zamandır beklediği bir gelişme yaşanacak.

AKSİYON YİNE

PEŞLERİNDE

Oya Okar'ın canlandırdığı 'Selin' ile Şevket Çoruh'un hayat verdiği 'Mesut' nihayet nikah masasına oturacak. Düğünde tüm ekip şıklıklarıyla göz kamaştıracak. Ancak Mesut ve Selin'in mutluluğa adım attıkları o anlarda aksiyon yine ekibin peşini bırakmayacak!