Bolu'da görevli polis memuru Nurullah E., meslektaşı Ş.S. ile Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir araya geldi.
İddiaya göre araç içerisinde sohbet ettikleri sırada Nurullah E.., 4. evre kanser hastası olduğunu ifade ederek silahı boğazına dayadı. Meslektaşı müdahale etmeye çalıştığı esnada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Nurullah E., meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü.
Tedavi altına alınan Nurullah E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca olaya müdahale etmeye çalışan arkadaşı Ş.S. ise hafif yaralandı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Yaşam › Arkadaşına kanser olduğunu söyleyip silahıyla kendini vurdu - Son Dakika
