ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU

25.04.2022 15:09

ARNAVUTKÖY'de kaçak hafriyat dökülen bölgelere denetim yapan zabıta ekipleri araziye gizlenmiş iş makinesi buldu.

ARNAVUTKÖY'de kaçak hafriyat dökülen bölgelere denetim yapan zabıta ekipleri araziye gizlenmiş iş makinesi buldu. Dökülen kaçak hafriyatın düzenlenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilen kepçeye el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri kaçak hafriyat konusuyla ilgili Hadımköy'de rutin olarak denetim yaptı. Denetimlerde, Arnavutköy Ömerli Mahallesi Ekin Sokak üzerinde kaçak döküm yapılan yerdeki toprakları düzeltmek amacıyla kullanılan sarı renkte, plaka ve şasi numarası olmayan ve çalıntı araç olabileceğini düşünülen kepçe bulundu. Araziye gizlenmiş şekilde bulunan kepçe için olay yerine trafik polisleri ve kepçe operatörü sevk edildi.

EL KONULAN KEPÇEYLE ARAZİYE GİDEN YOL KAPATILDI

Olay yerine gelen kepçe operatörü, el konulan iş makinesiyle önce kaçak döküm yapılan bölgeye giden yolu kapattı. İş makinesi daha sonra TIR'a yüklenerek yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri kepçenin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı. Kaçak döküm yapılan ve daha sonra kepçe yardımıyla toprağın düzenlendiği bölge havadan görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKEN KİŞİLERİN ARAZİYE GİZLEDİĞİ İŞ MAKİNESİNE EL KONULDU - Son Dakika
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