Arsalardan 5.6 milyon lira

Talas Belediyesi tarafından satışa çıkartılan çeşitli mevkilerdeki arsalardan ikisi daha satıldı. Açık artırma usulü ile yapılan ihaleler sonucunda toplam 5 milyon 660 bin lira gelir elde edildi.



Belediye Meclis Salonu'nda yapılan ihalelerin ilkinde Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak Seyit Burhaneddin Öğrenci Yurdu Kuzeyi 1966 ada 1 parselde bulunan 594 m kütle parselin satışı gerçekleşti. İhaleyi 4 milyon 110 bin liralık teklifi ile Abdulvahap Kahveci kazandı.



Günün sonuçlanan ikinci ihalesinde ise Mevlana Mahallesi Talas TOKİ'nin 300 m. kuzeyinde 1886 ada 1 parseldeki 1.615 m ticaret merkezi arsasının satışı gerçekleşti. Arsayı, 1 milyon 550 bin liralık teklifi ile Ayvaz Bekmezci elde etti.



Talas Belediyesi, satışı yapılan iki arsadan toplam 5 milyon 660 bin lira gelir sağlamış oldu. - KAYSERİ