Arter'in yeni sergisi "Locus Solus" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Arter'in "Locus Solus" başlıklı yeni grup sergisi, merkezine aldığı doğa fikrini olgular, kurgular ve duygular perspektifinden irdelemeyi amaçlıyor.

Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, Arter Koleksiyonu'ndan seçilen yapıtlarla, bu sergi için üretilmiş işlerin de aralarında yer aldığı mekana özgü büyük ölçekli üretimleri bir araya getiriyor.

Doğa ile kültürün birbirlerini etkileme biçimleriyle ilgilenen sergi, aynı zamanda organik süreçler ve doğal ortamlarla insan eylemliliği ve insan elinden çıkma yapılar arasındaki kesişim alanlarını inceliyor.

Arter'in 3. ve 4. kat galerilerine yayılan sergide yer alan yapıtlar ziyaretçilere kültürel ve tarihsel bir yapı olarak düşünmeyi öneren bir deneyim sunuyor.

Sergide Murat Akagündüz, Jananne Al-Ani, Halil Altındere, Maddalena Ambrosio, Yüksel Arslan, Claus Böhmler, Xuefeng Chen, Tacita Dean, Osman Dinç, İnci Eviner, Thomas Geiger, Jytte Hoy, Ahmet Doğu İpek, Eva Jospin, Ella Littwitz, Miklos Onucsan, Panamarenko, Sarkis, Yehudit Sasportas, Erinç Seymen, Bülent Şangar, Yaşam Şaşmazer, Cengiz Tekin, Endre Tot, Thu Van Tran, Mariana Vassileva ve Werner Zellien'in eserleri yer alıyor.???????

Arter'in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye "www.arter.org.tr" adresinden erişilebilir.