Artuklu Kaymakamı Gökpınar, mahalle sakinlerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artuklu Kaymakamı Gökpınar, mahalle sakinlerini dinledi - Son Dakika

Artuklu Kaymakamı Gökpınar, mahalle sakinlerini dinledi

6 saat önce

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Artuklu Kaymakamı Gökpınar, mahalle sakinlerini dinledi, System.String[]

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte mahalle ziyaretlerinde bulundu. Mahalle sakinleri ile görüşen Kaymakam Gökpınar, "Devletimizin tüm imkanlarını sizler için kullanmaya hazırız" dedi


Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kabala mahallesini ziyaret eden Artuklu ilçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve beraberindeki heyet Kabala Mahalle Muhtarı Yusuf Acar ve Kabala ihtiyar heyeti tarafından karşılandı. Burada mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek dinleyen Kaymakam Gökpınar, sosyal devlet anlayışı ile her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Devletimizin tüm imkanlarını sizler için her zaman seferber etmeye hazırız. Sizlerden gelen talep ve öneriler bizlerin en önemli görevleri başında yer almaktadır. Devletimizin tüm imkanlarını sizler için kullanmaya hazırız" dedi.


Yapılan ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Kabala Mahalle sakinleri ise, "Kaymakamımızı ilçemizin hemen hemen her sokağında görmek bizleri heyecanlandırıyor. Düzenledikleri hane ziyaretleri, mahalle ziyaretleri vatandaşa verilen önemi gösteriyor" ifadelerini kullandı.


Kabala Mahalle ziyaretinin ardından Gökpınar ve beraberindeki heyet daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Hacı İsmail Kaya Yatılı Erkek Kur'an kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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