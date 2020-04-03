Artvin'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Artvin'de bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü karantinaya alındı.
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü karantinaya alındı.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçeye bağlı Aşağı Koyunlu köyünün bugün itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Karantina kapsamında uyulması gereken kurallara da dikkat çekilen açıklamada, kurallara uyulmaması durumunda ilgili kurumlarca cezai işlem uygulanacağını kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:36 Kaynak: AA
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