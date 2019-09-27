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Artvinli şairlerden Vali Doruk'a teşekkür ziyareti

31 dakika önce

Artvinli şairler, "7 Bölge 7 İklim Şiir Şöleni'ne" verdiği desteklerinden dolayı Vali Yılmaz Doruk'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Artvinli şairlerden Vali Doruk'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Artvinli şairler, "7 Bölge 7 İklim Şiir Şöleni'ne" verdiği desteklerinden dolayı Vali Yılmaz Doruk'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Artvin Kültür Sanat Ustaları buluşması kapsamında bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "7 Bölge 7 İklim Şiir Şöleni" 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Artvin Merkez, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde gerçekleştirildi.

Artvin Kültür Sanat Ustaları adına Artvinli şairlerinden Hasan Akın ve şair - yerel sanatçı Oktay Köse şiir şölenine verdiği maddi ve manevi desteklerinden dolayı Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.


Ziyarette, Vali Doruk'a bu muhteşem buluşmaya ev sahipliği yapması ve sunduğu katkılardan dolayı programın anısına plaket taktim eden Akın ve Köse ayrıca program öncesi misafirlerini sıcak karşılama ve sohbetinden etkilenen şairlerin yazmış olduğu dörtlüklerden oluşan bir şiir taktim etti.

Duyduğu memnuniyetini dile getiren Doruk ise şiir şöleninin gelecek yıllarda da yapılmasına katkı vereceklerini belirterek ilin kültürünün yaşatılması adına çok önemli olduğunu söyledi.

Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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