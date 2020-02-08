Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi - Son Dakika Magazin

Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi

27 dakika önce

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından görüntülendi.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından görüntülendi.

Aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Atina sokaklarında yakalandılar. İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

AYNI KAREDE POZ VERMİŞLERDİ

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasına katıldı.

Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:33 
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YORUMLAR (5)
  • Memet Emmi- Dr. Erkan: Gışın cülük sayılmaz yaz gelsin bağlım kim kimin gucağında o vağıt belli olur. Yani henüz böyle magazinsel haberler için daha erken çünkü ünlülerin hormonları kışın ve yazın büyük ölçüde sıcaklık ve nem farkından dolayı değişiklik göstermektedir, cinsiyet bile değiştirmeleri olasıdır. Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır


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