Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi

Memet Emmi- Dr. Erkan:

Gışın cülük sayılmaz yaz gelsin bağlım kim kimin gucağında o vağıt belli olur. Yani henüz böyle magazinsel haberler için daha erken çünkü ünlülerin hormonları kışın ve yazın büyük ölçüde sıcaklık ve nem farkından dolayı değişiklik göstermektedir, cinsiyet bile değiştirmeleri olasıdır.