Son Dakika Haberleri: ASÜ ve Aksaray Belediyesi bisiklet konusunda işbirliği yapıyor
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ASÜ ve Aksaray Belediyesi bisiklet konusunda işbirliği yapıyor

6 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor ve Sağlık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Aksaray Belediyesi ortaklığında hazırlanan "Aksaray İli Bisiklet Yolu ile Pedalı Çevir Karbon Salınımını En Aza İndir Fizibilite Çalışması" isimli proje, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından kabul edildi.

ASÜ ve Aksaray Belediyesi bisiklet konusunda işbirliği yapıyor, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor ve Sağlık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Aksaray Belediyesi ortaklığında hazırlanan "Aksaray İli Bisiklet Yolu ile Pedalı Çevir Karbon Salınımını En Aza İndir Fizibilite Çalışması" isimli proje, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından kabul edildi.


Proje kapsamında, Aksaray ili sınırları içerisinde çevreye saygılı ulaşımı yaygınlaştırmak ve insanların spor yapmalarına imkan sağlayabilmek amacıyla, emniyetli ve standartlara uygun bisiklet dolaşım ağının oluşturulması için çalışmalar yapılacak. Çalışma sonunda bisiklet yolları için uygun güzergahların belirlendiği bir fizibilite raporu hazırlanacak.


Spor ve sağlığın kesiştiği alanda dış paydaşlarla üretilecek projelerin şehir için yeni bir ufuk olacağını belirten ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Amacımız, bölgesel kalkınmanın sağlanması için Üniversitemiz ve dış paydaşlarımız arasındaki işbirliğini artırarak, ihtisaslaşma kapsamındaki çalışmalarımıza hızla devam etmektir" dedi.


Şahin, AHİKA'dan destek almaya hak kazanan projede emeği geçenlere teşekkür etti ve çalışmanın tüm şehre hayırlı olmasını diledi. - AKSARAY

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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