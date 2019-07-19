Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de devrilen kamyonet nedeniyle trafik durdu
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Ataşehir'de devrilen kamyonet nedeniyle trafik durdu

16 dakika önce

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Ataşehir'de devrilen kamyonet nedeniyle trafik durdu, System.String[]
Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ataşehir TEM Bağlantı yolu Dudullu Sapağı'nda meydana geldi. Fahri Turan  Dudullu Sapağı'na geldiğinde kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet devrilirken Turan kazayı hafif yaralı atlattı. Devrilen kamyonetin kaldırılması için vinç istendi. Kaza nedeniyle Dudullu Sapağı uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Ataşehir, Dudullu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
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