ATAŞEHİR'DE DEVRİLEN KAMYONET NEDENİYLE TRAFİK DURDU
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Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:06 Kaynak: DHA
Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Kaza saat 16.00 sıralarında Ataşehir TEM Bağlantı yolu Dudullu Sapağı'nda meydana geldi. Fahri Turan Dudullu Sapağı'na geldiğinde kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyonet devrilirken Turan kazayı hafif yaralı atlattı. Devrilen kamyonetin kaldırılması için vinç istendi. Kaza nedeniyle Dudullu Sapağı uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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