Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet...
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Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İgrek ilk celsede tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
Ataşehir'de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İgrek ilk celsede tahliye edildi. - İSTANBUL
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