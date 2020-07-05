Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid

La Liga'da şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Real Madrid, 34. hafta maçında zorlu Athletic Bilbao deplasmanına çıktı.

Konuk ekip, San Mames'te 73. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle maçı kazanmayı başardı. Bu sezonki 10. golünü atan Sergio Ramos, kullandığı son 22 penaltı vuruşunu da gole çevirerek müthiş bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 77'ye yükseltirken, Athletic Bilbao ise 48 puanda kaldı. Lig tarihinde toplamda 71. golünü atan Sergio Ramos, Ronaldinho, Diego Costa, Neymar ve Figo gibi isimleri geride bıraktı.