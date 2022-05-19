Atıkların geri dönüşümünü el sanatları ile sağlayacaklar - Son Dakika
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Atıkların geri dönüşümünü el sanatları ile sağlayacaklar

19.05.2022 11:39

Atıkların geri dönüşümünü el sanatları ile sağlayacaklarERZURUM Oltu Halk Eğitimi Merkezi koordinatörlüğünde, Litvanya'dan Lietuvos jaunimo centras, İspanya'dan Assocıacıo Cultural Tabala ve Hırvatistan'dan Pucko Otvoreno Uciliste Cakovec ortaklığında yürütülmekte olan "Atıkların El Sanatları...

Atıkların geri dönüşümünü el sanatları ile sağlayacaklar

ERZURUM Oltu Halk Eğitimi Merkezi koordinatörlüğünde, Litvanya'dan Lietuvos jaunimo centras, İspanya'dan Assocıacıo Cultural Tabala ve Hırvatistan'dan Pucko Otvoreno Uciliste Cakovec ortaklığında yürütülmekte olan "Atıkların El Sanatları ile Geri Döşümü'" adlı projenin ilk hareketliliği Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda Oltu'da gerçekleştirildi.

Toplantı hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, "Bir çok insan çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevre sorunlarının ne kadar ciddi boyutta olduğunu bilmiyor veya bilse bile bireysel olarak bu sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayacağı konusunda fikir sahibi değil. İşte bu gerekçelerle hazırlanan projemizde iki somut hedef belirlenmiştir. Birinci hedef "Çevreyi koruma ve atık geri dönüştürme bilincinin yerleştirilmesidir" ikinci hedef "Atıkların sanatsal içerikte değerlendirilmesidir" dedi.

İspanya ve Litvanya'dan 4 kişinin katıldığı toplantıya Hırvatistan'dan proje ortağı çevrim içi olarak katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver rehberliğinde ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden misafirler, Oltu Taşı İş Merkezi'ni ziyaret edip hediyelik ürün aldılar. Kendilerine ikram edilen Oltu Cağ Kebabını ve ilçemizle ilgili olumlu düşüncelerine belirten misafirler, halk eğitim merkezi ile birlikte yeni projeler hazırlayıp Oltu'ya tekrar gelmek istediklerini ifade ettiler. Tanrıver, kurum olarak edindikleri proje yazma ve yürütme tecrübelerini daha da ileriye taşımak, kurumsal vizyonun geliştirilmesi ve ilçemizin sahip olduğu değerlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gelecek yıllarda ulusal ve uluslararası yeni projeler yazmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için azami gayret göstereceklerini söyledi.

Atıkların geri dönüşümünü el sanatları ile sağlayacaklar
Atıkların geri dönüşümünü el sanatları ile sağlayacaklar
Atıkların geri dönüşümünü el sanatları ile sağlayacaklar
Atıkların geri dönüşümünü el sanatları ile sağlayacaklar

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Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Hırvatistan, Litvanya, Oltu, Güncel, Son Dakika

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