Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Canice katledilen Atlas\'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
21.01.2026 10:34
Canice katledilen Atlas\'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Haber Videosu

İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki zanlı tarafından "yan bakma" bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki zanlı tarafından öldürülen ve vefatıyla Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas Çağlayan (17) cinayetine ilişkin soruşturma çok yönlü sürerken yeni görüntüler ortaya çıktı.

HASTANEDEKİ SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anlar yer aldı. Görüntülerde; doktorların Çağlayan'ı sedye üzerinde koşarak götürdüğü görüldü.

NE OLMUŞTU?

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Cinayetten sonra Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'nün mesajla ölüm tehditleri aldığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve annesini tehdit ettiği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınmış 3'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

Çağlayan, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika

