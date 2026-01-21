Canice katledilen Atlas\'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki zanlı tarafından öldürülen ve vefatıyla Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas Çağlayan (17) cinayetine ilişkin soruşturma çok yönlü sürerken yeni görüntüler ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Cinayetten sonra Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'nün mesajla ölüm tehditleri aldığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve annesini tehdit ettiği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınmış 3'ü tutuklanmıştı.