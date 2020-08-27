Atletizm finalleri Bursa'da - Son Dakika

Atletizm finalleri Bursa'da

- Atletizm finalleri Bursa'da Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin final kademesi Bursa'da yapılacak.

- Atletizm finalleri Bursa'da

BURSA - Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin final kademesi Bursa'da yapılacak. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarışları 2 yıldır Bursa'da yaptıklarını belirterek, "Bursa'da yapmamızın sebebi, Bursa'daki pistin güzelliği kadar, görmüş olduğumuz hoşgörü ve ulaşım kolaylığı oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun en önemli organizasyonlarının başında gelen Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin final kademesi 28-29 Ağustos'ta Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde yapılacak. Ligin final etabı öncesinde TAF Başkanı Fatih Çintimar ve milli atletler, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Atletizme başladığımız günden beri, kulüplerimiz, yöneticilerimiz ve benden önceki başkanlarımla atletizmi daha yukarı nasıl taşıyabiliriz diye çaba sarf ettik. Hep olduğu yerden bir adım daha ileriye götürmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile çalıştık. Son 2 yıldır süper lig finalini ve birinci kademesini Bursa'da yapıyoruz. Bursa'da yapmamızın sebebi, Bursa'daki pistin güzelliği kadar, görmüş olduğumuz hoşgörü ve ulaşım kolaylığı oldu. Her yıl 100'ün üzerinde rekor kırarak bugüne kadar geldik. Bu yılda salon müsabakalarında 100'e yakın rekor ile sezonu açtık. Her şeyde üst seviyeye salgın sebebiyle biraz duraksamış olduk. Salgın sürecinde bütün federasyonlar içerisinde atletizm olarak olabildiğince çalışmaya gayret ettik. Danışma kurulumuzun yaptığı en güzel çalışmalardan bir tanesi, Türkiye liglerinde artık kendi sporcularımızla yarışma kararı oldu. Artık yabancı sporcu çalıştırmamak belki zor oldu. Ancak bunun doğru olduğunu gördük. Çünkü atletizmde artık Balkanların çok üzerindeyiz. Avrupa ile de yarışır seviyeye geldik. Bu ivmeyle de dünya da ilk 10'un içerisinde yer alacağımıza inanıyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ise, "Sporu tabana yayma noktasında önemli hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bugün 52 bin 500'ü aşkın lisanslı sporcu ile Bursa'ya ve Türkiye'ye hizmet etmekteyiz. Atletizm de 21 branşlarımız arasından bir tanesidir" dedi.

Sporculardan sırıkla atlama U23 Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma, üç adım atlama Tuğba Danışmaz ve çekiç atma Deniz Yaylacı, sakatlık yaşanmadan ve rekorlarla sezonu tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Atletizm finalleri Bursa'da

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm finalleri Bursa'da - Son Dakika Spor

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