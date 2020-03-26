Atölyesinde üretilen 2 bin maskeyi ücretsiz dağıttı - Son Dakika

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Atölyesinde üretilen 2 bin maskeyi ücretsiz dağıttı
6 saat önce
ŞANLIURFA Hilvan'da yaşayan Tahir Karadağ, sahibi olduğu tekstil atölyesinde üretilen 2 bin koruyucu maskeyi ilçede ücretsiz olarak dağıttı.
ŞANLIURFA Hilvan'da yaşayan Tahir Karadağ, sahibi olduğu tekstil atölyesinde üretilen 2 bin koruyucu maskeyi ilçede ücretsiz olarak dağıttı.
Hilvan'da tekstil atölyesi sahibi Tahir Karadağ, çalışanları ile koruyucu maske üretimine başladı. Karadağ, atölyesinde üretilen 2 bin maskeyi ilçede ücretsiz dağıttı. Karadağ, "Bizim ürettiğimiz maskeler sıcak suyla yıkandıktan sonra yeniden kullanılabilir özellikte bir kumaştan yapılıyor. Maskeleri vatandaşlarımıza ücret almadan dağıtıyoruz. Talep olursa bundan sonraki süreçte de üretip, dağıtacağız" dedi.
Atölyeye giden Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık
da duyarlılığından dolayı Tahir Karadağ'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:35 Kaynak: DHA
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