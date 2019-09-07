Son Dakika Haberleri: Audi'den Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki dünya lansmanı
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Audi'den Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki dünya lansmanı

1 saat önce

Audi IAA Frankfurt Otomobil Fuarı'na geniş bir model yelpazesiyle katılıyor.

Audi'den Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki dünya lansmanı, System.String[]

Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki farklı yeniliği gözler önüne serecek. Markanın elektrikli otomobil öngörüsünü taşıyan AI konsept ailesinin en yeni üyesi olan elektrikli off-road konsepti AI: TRAIL ve yüksek performans spor otomobili RS7 Sportback ilk kez bu fuarda tanıtılacak

Sergilenecek 30 otomobilden 17'si ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Audi A4 ve Audi Q7'nin yeni versiyonlarından, A1 citycarver ve Q3 Sportback'e, Yeni Audi RS 6 Avant'tan markanın Formula E'deki temsilcisi yenilenmiş FE06'ya kadar birçok model statik olarak ilk kez gösterilecek.

Audi, fuarda iki dünya prömiyeri de gerçekleştirecek. Markanın elektrikli ve yarı otonom konsept otomobil ailesi AI'ın off road yaklaşımı olan AI: TRAIL, elektrikli otomobil teknolojisi ve anlayışını, off-road ile buluşturuyor. Marka yüksek performans ailesi RS'in en yeni modeli Audi RS7 Sportback'i de ilk kez bu fuarda tanıtacak.

Frankfurt, Audi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:39 Kaynak: Bültenler
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