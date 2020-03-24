Avanos yolundaki dev testi yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avanos yolundaki dev testi yenileniyor - Son Dakika

Avanos yolundaki dev testi yenileniyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından, Avanos yolu üzerindeki Karayolları Kavşağı'nda bulunan dev testide bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Avanos yolundaki dev testi yenileniyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından, Avanos yolu üzerindeki Karayolları Kavşağı'nda bulunan dev testide bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.


Bahar aylarının gelmesi ile birlikte kavşak ve refüjlerdeki peyzaj çalışmalarını yoğunlaştıran Nevşehir Belediyesi, Avanos yolu üzerinde bulunan testide yenileme çalışması başlattı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yakınlarındaki Karayolları Kavşağı'nda bulunan ve Avanoslu çanak ustası Şaban Topuz tarafından yapılan, 14 metre yüksekliğindeki çanak testinin kış aylarında hava şartları dolayısıyla bozulan boyaları yenilenecek.


Üzerindeki motifleri yeniden çizilecek olan testideki çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Avanos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı         
16:16
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek         
16:06
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor         
10:38
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:19:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avanos yolundaki dev testi yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]