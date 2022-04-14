Avcılar'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Avcılar'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

14.04.2022 00:58
Avcılar'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Avcılar'da, yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Avcılar'da, yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri yanındaki silah ile diğer şahsı iş yerinde öldürdü. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ortak olan ve alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan yabancı uyruklu Ashraf M.H. ile diğer yabancı uyruklu Ghassan H. şahıslar arasında aynı konu nedeniyle telefonda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ashraf M.H., eski ortağının bulunduğu iş yerine gitti ve yanında getirdiği silahla Ghassan H.'nin kafasına doğru ateş etmeye başladı. Ghassan H. kafasından aldığı mermi ile ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmada Ashraf M.H.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten zanlı adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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