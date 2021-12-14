Avcılar'da sahte içki can aldı - Son Dakika

Avcılar'da bir tekel bayiden kaçak içki alan vatandaş, zehirlenerek hayatını kaybetti. Babasının zehirlendiğini anlayan kızı ise polisi aradı, "Babam kaçak içkiden zehirlendi" dedi. Olay sonrasında iki kişi gözaltına alınırken mühürlenen tekel bayinde 200'ün üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Olay, dün Avcılar Yeşilkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kaşıkçı isimli vatandaş, akşam saatlerinde mahallesinde bulunan tekel bayiine giderek, 50 santilitrelik alkol şişesini 80 TL karşılığında aldı. Aldığı alkolü eve gidip içmeye başlayan Kaşıkçı, gece 02.00 sıralarında fenalaştı. Kızı önce sağlık ekiplerine daha sonra polisi arayarak durumu bildirdi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kaşıkçıyı Bakırköy Dr. Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırdı. Kaşıkçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 200 şişe sahte alkol ele geçirildi

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sahte alkol aldığı tespit edilen tekel bayiine baskın düzenlendi. Yapılan aramada yaklaşık 200 şişe sahte alkol ele geçirildi. Tekel bayiinin sahibi olduğu öğrenilen G.K. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı. G.K., yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, sahte alkolü Azad isimli bir kişiden temin ettiğini söyledi. Şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL