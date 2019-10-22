Son Dakika Haberleri: "Avro Bölgesi'nde bankalar kredi şartlarını gevşetti"
Son Dakika Güncel 'Avro Bölgesi'nde bankalar kredi şartlarını gevşetti'

"Avro Bölgesi'nde bankalar kredi şartlarını gevşetti"

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "Banka Kredi Anketi" raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, üçüncü çeyrekte firmalar ve hanehalkına konut kredi şartlarını gevşettiği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "Banka Kredi Anketi" raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, üçüncü çeyrekte firmalar ve hanehalkına konut kredi şartlarını gevşettiği belirtildi.

ECB, Avro Bölgesi'nde 144 bankanın katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan raporda, Avro Bölgesi'nde bankaların, firmalara ve hanehalkına konut kredi şartlarını gevşettiği belirtilerek, ECB'nin banka mevduatlarına uyguladığı negatif faiz oranının, kredi hacimlerindeki artışa katkı yapmaya devam ettiği kaydedildi.

"Bankalar, yılın son çeyreğinde kredi şartlarının bütün kredi kategorileri için genel olarak değişmeden kalmasını bekliyor." ifadesine yer verilen raporda, tüketici kredileri ve konut kredilerine yönelik net talepte artış beklendiği bildirildi.

Raporda, Avro Bölgesi'nde bu yılın dördüncü çeyreğinde konut ve tüketici kredilerine olan talebin artmasının ve şirket kredilerine olan talebin de genel olarak değişmemesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi, görev süresi dolmadan 24 Ekim Perşembe günü yapılacak bankanın para politikası toplantısına katılacak. Piyasalar, ECB'nin politikasında bir değişiklik beklemiyor. Draghi'nin görev süresi, ekim sonunda dolacak.

Eurosystem'in Avro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 13-30 Eylül'de yapılan son anket, 144 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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