(ANKARA) - Avrupa genelindeki 72 kurum ve dernek tarafından Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili yapılan ortak açıklamada, "6 Ocak'tan bu yana, Suriye Ulusal Ordusu Halep'ten bas¸layıp Rojava O¨zerk Bo¨lgesi'ni hedef alan kapsamlı, sistematik ve insanlık dıs¸ı bir saldırı bas¸latmıs¸tır. Bu saldırılar sonucunda c¸ok sayıda sivil yas¸amını yitirmis¸, binlerce insan yerinden edilmis¸tir. Bu nedenle tu¨m ilerici, demokratik, o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ gu¨c¸leri; barıs¸tan, es¸itlikten ve halkların kardes¸ligˆinden yana olan herkesi Rojava'ya sahip c¸ıkmaya, uluslararası dayanıs¸mayı bu¨yu¨tmeye ve bu kirli saldırganlıgˆa kars¸ı ses yu¨kseltmeye c¸agˆırıyoruz" denildi.
Avrupa genelindeki 72 kurum ve dernek, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"6 Ocak'tan bu yana, c¸ogˆunlugˆunu IS¸I·D ve benzeri cihatc¸ı c¸etelerin olus¸turdugˆu, Al S¸ara'ya bagˆlı Suriye Ulusal Ordusu; daha o¨nce yapılan tu¨m anlas¸maları yok sayarak ve Rojava O¨zerk Yo¨netimi'nin sorunları diyalogla c¸o¨zme yo¨nu¨ndeki tutumuna sırtını do¨nerek, Halep'ten bas¸layıp Rojava O¨zerk Bo¨lgesi'ni hedef alan kapsamlı, sistematik ve insanlık dıs¸ı bir saldırı bas¸latmıs¸tır. Bu saldırılar sonucunda c¸ok sayıda sivil yas¸amını yitirmis¸, binlerce insan yerinden edilmis¸tir. Ku¨rt kadınları esir alınarak ko¨leles¸tirilmek istenmis¸; Suriye Demokratik Gu¨c¸leri'ne (SDG) bagˆlı savas¸c¸ılar agˆır is¸kencelere maruz bırakılarak, ac¸ıkc¸a savas¸ suc¸u kapsamına giren yo¨ntemlerle katledilmis¸tir. Bu saldırılar, yalnızca askeri degˆil, aynı zamanda Rojava'da yes¸ermekte olan sisteme, halklara ve kadınlara yo¨nelik ideolojik bir yok etme giris¸imidir.
Bu cihatc¸ı c¸eteler yalnızca Ku¨rtlere degˆil; Suriye'deki Alevilere, Du¨rzilere, Hristiyanlara ve seku¨ler Mu¨slu¨manlara kars¸ı da yıllardır sayısız katliam gerc¸ekles¸tirmis¸tir. I·nanc¸ları, kimlikleri ve yas¸am tarzları nedeniyle 'makbul' saymadıkları tu¨m halkları hedef alan bu cihatc¸ı yapı, Suriye'yi karanlık bir barbarlıgˆa su¨ru¨klemektedir. Oysa bas¸ta Ku¨rt kadınları olmak u¨zere Rojava halkları, IS¸I·D barbarlıgˆına kars¸ı yalnızca kendi varlıklarını degˆil, tu¨m du¨nya insanlıgˆının onurunu savunan tarihsel bir direnis¸ sergilemis¸ ve bo¨lgede IS¸I·D'i yenilgiye ugˆratmıs¸tır. Bugu¨n Ku¨rt kadınlarının IS¸I·D'e kars¸ı direnis¸ini simgeleyen O¨zgu¨r Kadın Heykeli'ni yıkan bu cihatc¸ı c¸eteler, aynı zamanda SDG denetimindeki IS¸I·D hapishanelerini ele gec¸irerek binlerce katili serbest bırakmıs¸, bo¨ylece Rojava'yı oldugˆu kadar tu¨m du¨nyayı da bu¨yu¨k bir tehdit altına sokmus¸tur. S¸imdi ise aileleriyle birlikte yaklas¸ık 50 bin IS¸I·D'linin tutuldugˆu El-Hol Kampı'nı ele gec¸irmeye c¸alıs¸arak bo¨lgeyi tam bir kaosa su¨ru¨klemeyi hedeflemektedirler.
"Rojava'yı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"
Bu saldırıların arkasında; ABD, I·ngiltere ve AB emperyalizmi, I·srail Siyonizmi ve Tu¨rkiye so¨mu¨rgeciligˆinin yer aldıgˆı gerici bir ittifak bulunmaktadır. Bu gu¨c¸ler, bo¨lgeyi kendi c¸ıkarları dogˆrultusunda yeniden dizayn etmek, Rojava'da halkların es¸itligˆi, kadın o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ve demokratik yas¸am temelinde filizlenen barıs¸ umudunu bogˆmaya c¸alıs¸maktadırlar. Oysa Rojava'nın yas¸aması yalnızca Rojava halkları ic¸in degˆil; Ortadogˆu'nun ve tu¨m du¨nya halklarının barıs¸, o¨zgu¨rlu¨k ve birlikte yas¸am mu¨cadelesi ac¸ısından tarihsel bir kazanım olacaktır. Bu nedenle tu¨m ilerici, demokratik, o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ gu¨c¸leri; barıs¸tan, es¸itlikten ve halkların kardes¸ligˆinden yana olan herkesi Rojava'ya sahip c¸ıkmaya, uluslararası dayanıs¸mayı bu¨yu¨tmeye ve bu kirli saldırganlıgˆa kars¸ı ses yu¨kseltmeye c¸agˆırıyoruz. Bizler, bu metni imzalayan kurumlar olarak; demokratik bir Suriye kuruluncaya kadar Rojava'yı savunacagˆımızı, Suriye halklarının yanında olmaktan asla vazgec¸meyecegˆimizi bir kez daha ilan ediyoruz."
Hatimoğulları'ndan teşekkür mesajı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yapılan ortak açıklamaya ilişkin, "Avrupa genelindeki 72 kurum ve derneğin Rojava'da yaşananlara dair yayımladığı ortak açıklama, karanlığa karşı güçlü bir dayanışma çağrısıdır. Bu kıymetli tutum için teşekkür ediyoruz. Rojava halkının yanında olmayı sürdürecek; insanlığa karşı ortak sorumluluğumuzla dayanışmayı büyüteceğiz" dedi.
Ortak açıklamaya imza atan kuruluşlar şöyle:
"1. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK)
2. Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF)
3. Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)
4. Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)
5. Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E)
6. Avrupa Devrimci Demokratik Komün İnisiyatifi (ADDKİ)
7. Avrupa Devrimci Komün Meclisleri (ADKM)
8. Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-KON)
9. Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB)
10. Avrupa Karakoçan Dep Dayanışma Platformu (AVKARDEP)
11. Avrupa Koçgiri Kültür Merkezi
12. Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJKE)
13. Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu (EFFP)
14. Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği
15. Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM)
16. Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)
17. Alternatif Karadeniz İnisiyatifi
18. Bad Homburg Alevi Kültür Merkezi
19. Bern Alevi Dergahı
20. Bielefeld ve Çevresi Dersimle Dayanışma Derneği
21. Cenevre Alevi Derneği (AAG)
22. Ceni – kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V/ Berlin
23. Cıvrak Avrupa e.V
24. Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA)
25. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF)
26. Dersim 38 Soykırım Karşıtı Derneği
27. Dersim İnşa Kongresi (DİK)
28. Doğu İsviçre Halkevi Kültür ve Dayanışma Derneği
29. Enternasyonal Kültür ve Dayanışma Derneği -Almanya
30. Ezidi Koordinasyonu
31. Gustavsburg Alevi Kültür Merkezi
32. Hamburg Barış İnisiyatifi/ Insiyatifa Aştiye ya Hamburge
33. Hochtauns Alevi Kültür Merkezi
34. İç Anadolu Kürtleri Platformu (PKAN)
35. İsviçre Tilkiler Sosyal ve Dayanışma Derneği
36. İnsan Hakları ve Dayanışma Derneği - İsviçre
37. Kadın Gözüyle
38. Kızılırmak Kültür Derneği
39. Kiğı Almanya İnisiyatifi
40. Kürdistan Göçmenler Derneği (KURDKOM) – İsviçre
41. Kürmeş Derneği
42. KUTÜSCH – İsviçre
43. Mainz Pazarcıklılar derneği
44. Mainz ve Çevresi Dersim Kültür Derneği
45. Maraş Dernekleri Federasyonu (MARDEF)
46. Mezopotamya Halk Kongresi,
47. Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP)
48. Nor Zartonk - Avrupa
49. PangeaKolektif Göçmen Öz Örgütlenmesi – İsviçre
50. Partiya Komunist a Kurdistan-Avrupa (KKP-Avrupa)
51. People's Bridge
52. Pir Sultan Abdal Cemevi-Alzey
53. ?Pride Rebellion
54. Pontos Gerçeği
55. Qad-Verein für Friedensforschung e.V.
56. Socialist Youth Movement (SYM)
57. Soli-Dem
58. Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP Avrupa)
59. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP Avrupa)
60. Tutsakların Sesi Platformu (TSP)
61. Uluslararası Kürecik Meclisi
62. Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (UPOTUDAK )
63. United Front
64. Varto Der Reihn-Main e.V
65. Wenge Dersim-Hanover
66. Xeta Sor
67. Yaşanacak Dünya
68. Yeni Demokratik Gençlik (YDG)
69. Yeni Kadın
70. Yeşil Sol Parti – Avrupa
71. Young Struggle
72. ?ZORA."
