Avrupa'dan Rojava'ya Destek Çağrısı

(ANKARA) - Avrupa genelindeki 72 kurum ve dernek tarafından Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili yapılan ortak açıklamada, "6 Ocak'tan bu yana, Suriye Ulusal Ordusu Halep'ten bas¸layıp Rojava O¨zerk Bo¨lgesi'ni hedef alan kapsamlı, sistematik ve insanlık dıs¸ı bir saldırı bas¸latmıs¸tır. Bu saldırılar sonucunda c¸ok sayıda sivil yas¸amını yitirmis¸, binlerce insan yerinden edilmis¸tir. Bu nedenle tu¨m ilerici, demokratik, o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ gu¨c¸leri; barıs¸tan, es¸itlikten ve halkların kardes¸ligˆinden yana olan herkesi Rojava'ya sahip c¸ıkmaya, uluslararası dayanıs¸mayı bu¨yu¨tmeye ve bu kirli saldırganlıgˆa kars¸ı ses yu¨kseltmeye c¸agˆırıyoruz" denildi.

Avrupa genelindeki 72 kurum ve dernek, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Ocak'tan bu yana, c¸ogˆunlugˆunu IS¸I·D ve benzeri cihatc¸ı c¸etelerin olus¸turdugˆu, Al S¸ara'ya bagˆlı Suriye Ulusal Ordusu; daha o¨nce yapılan tu¨m anlas¸maları yok sayarak ve Rojava O¨zerk Yo¨netimi'nin sorunları diyalogla c¸o¨zme yo¨nu¨ndeki tutumuna sırtını do¨nerek, Halep'ten bas¸layıp Rojava O¨zerk Bo¨lgesi'ni hedef alan kapsamlı, sistematik ve insanlık dıs¸ı bir saldırı bas¸latmıs¸tır. Bu saldırılar sonucunda c¸ok sayıda sivil yas¸amını yitirmis¸, binlerce insan yerinden edilmis¸tir. Ku¨rt kadınları esir alınarak ko¨leles¸tirilmek istenmis¸; Suriye Demokratik Gu¨c¸leri'ne (SDG) bagˆlı savas¸c¸ılar agˆır is¸kencelere maruz bırakılarak, ac¸ıkc¸a savas¸ suc¸u kapsamına giren yo¨ntemlerle katledilmis¸tir. Bu saldırılar, yalnızca askeri degˆil, aynı zamanda Rojava'da yes¸ermekte olan sisteme, halklara ve kadınlara yo¨nelik ideolojik bir yok etme giris¸imidir.