Avrupa parlamentosu lagarde'ın ecb başkanlığını onayladı

Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığını onayladı.

Parlamentoda Salı günü düzenlenen oylamada 49 parlamento üyesi oy kullanmazken, 394'e karşı 206 oyla Lagarde'ın ECB başkanlığı görevine getirilmesine karar verildi.

Geçen günlerde parlamentoda yaptığı konuşmada ECB'nin piyasaları daha fazla dinlemesi ve mali politikanın ekonomik durgunlukla mücadele edebilecek düzeyde olması gerektiğini söyleyen Lagarde'ın 1 Kasım'da ECB başkanlığı görevini Mario Draghi'den devralması bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras Pazartesi günü Lagarde'ın Euro Bölgesi'ndeki teşvik edici korumasını beklediğini söylemişti.