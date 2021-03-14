Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika

Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama

14.03.2021 23:48
Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Avrupa'dan başarıyla dönen şampiyon özel sporcular Samsun'da havalimanında coşkulu bir şekilde karşılandı.

SAMSUN (İHA) – Avrupa'dan başarıyla dönen şampiyon özel sporcular Samsun'da havalimanında coşkulu bir şekilde karşılandı.

Fransa'nın Nantes şehrinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan, kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Özel Sporcular Milli Takımı'nın Samsunlu üyeleri Çarşamba Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporculara çiçek takdim ederek başarılarını kutladı. Milli Takım Antrenörü Aytunç Göz'ün doğum günü de kesilen pasta ile kutlandı.

Aytunç Göz, "Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcularımız bir tarih yazdılar. Tarihlerinde ilk defa 6 altın madalyayla ülkemize döndüler. Bu bir ilklerin yarışması oldu. Özellikle Samsunlu sporcularımız burada ön plana çıktılar. Pandemi döneminde de biz idmanlarımıza ara vermedik. Bunun neticesinde yılı en iyi dereceleriyle kapattılar. Şimdi yeni hedefimiz bundan sonra inşallah Tokyo Paralimpik Oyunları'na tekrardan 1-2 kota alabilmek. Şu anda Esra bu yarışmada atladığı dereceyle bu Tokyo'ya gitmeyi tamamen garantilemiş oldu. Böylelikle yaklaşık 76 yıl sonra ilk defa bir sporcumuz Samsun'dan olimpiyat ve paralimpik oyunlarına gitmiş olacak. Burada 4x200, 4x400 bayrak takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Esra ilk defa Türk spor tarihinde bir bayan sporcu yarışmanın en iyi atleti seçildi. Hem uzun atlamada hem 60 metrede hem 4x200 hem de 4x400'de aldığı altın madalyayla, hem de gösterdiği performansla atladığı dereceyle bunu gerçekleştirmiş oldu. Diğer sporcularımızda şu an buradaki Esra hariç 4 sporcumuzda Dünya Gençler Şampiyonu. Bu da bize gösteriyor ki hem 2021 Tokyo hem 2024 Paris hem de 2028 Los Angeles olimpiyatları ve paralimpik oyunlarında aynı derecelerle bu sefer kürsüde selamlayacağız inşallah" dedi.

İsmail Hakkı Kasapoğlu ise, "Bu sporcularımızın başarısı hem ülkemizde hem de Samsunumuzda inanılmaz derecede onurlandırdı. Belki de özel spor dalında 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz herhalde ilklerden birisi bu. Ben antrenörümüze ve sporcularımıza destek verenlere gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uzun atlamada, 60 metrede, takım halinde 4x200 ve 4x400'de altın madalyayla buluşan Esra Bayrak, "Mutluyum 4 altınla döndük. Tek ben değil bütün arkadaşlarım döndü. Ben burada şehitlerime emanet ediyorum bütün madalyalarımı. Mutluyum gururluyum İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için" şeklinde konuştu.

200, 400 ve 800 metrede gümüş madalyayla takım halinde 4x200 ve 4x400'de altın madalyaya ulaşan Muhsine Gezer, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bizim için güzel bir yarıştı. Bayrağımızı göklere yükseltmek İstiklal Marşımızı söylemek çok güzel bir duyguydu. Gerçekten mutluyum. Her yarış bir deneyimdir bizim için. Elimizden geleni yapıyoruz ve daha iyisini de yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fatma Damla Altın ise, "Pentatlonda Avrupa Şampiyonu oldum. 60 metre engelli ve yüksek atlamada Avrupa 2.'si oldum. Ayrıca asıl branşım uzun atlamada Avrupa 3.'sü oldum. Takım halinde 4x200 ve 4x400'de Avrupa Şampiyonu olduk. Ben antrenörüme çok teşekkür ederim" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama
Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama
Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama
Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama

Şampiyon, Samsun, Tokyo, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan F-15'leri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e indi Suriye'de balistik füze saldırısı: 4 kişi yaralandı Canlı yayın karıştı! Konuklar arasındaki sert tartışma sona ermeyince yayına ara verildi Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Erol Bulut'u istifaya davet etti Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi         
23:56
Cinayet gibi kaza! Alışverişten dönen aileye otomobil çarptı, anne yaşamını yitirdi Cinayet gibi kaza! Alışverişten dönen aileye otomobil çarptı, anne yaşamını yitirdi         
23:36
5 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından darbedildi 5 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından darbedildi         
23:12
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor         
21:55
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu         
20:09
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 00:24:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei