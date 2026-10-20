Avrupa\'da protesto dalgası! Rona Doğan Sural, Fransa\'daki olayları ve ABD\'nin tepkisini değerlendirdi

FRANSA'DA BAŞLAYAN PROTESTOLAR AVRUPA'YA YAYILDI

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Fransa'da başlayan protestoların yalnızca ekonomik sorunlarla sınırlı olmadığını, toplumsal eşitsizlik ve hükümet politikalarına yönelik tepkilerin de gösterileri büyüttüğünü söyledi.

Sural, olayların Paris'te bir lisede öğretmen ve öğrencilerin daha fazla kaynak ve personel talebiyle başlattığı grevin ardından genişlediğini belirtti. Grev sırasında polisin müdahalelerine yönelik tepkilerin, hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarından duyulan rahatsızlıkla birleştiğini ifade etti.

Fransa'daki gösterilerin Belçika, Portekiz, İtalya ve Arnavutluk gibi ülkelerde yaşanan protestolarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sural, Avrupa genelinde ekonomik koşullara yönelik hoşnutsuzluğun arttığına dikkat çekti.

"FRANSA'NIN ŞEHİRLERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ"

Protestoların bilançosuna ilişkin yayında çeşitli rakamlar paylaşan Sural, gösterilere yarım milyondan fazla kişinin katıldığını, yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını ve olaylarda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Çatışmalarda çok sayıda polisin yaralandığını belirten Sural, yaklaşık 3 bin iş yerinin yağmalandığını veya zarar gördüğünü ifade etti. Fransa yönetiminin zarar gören işletmelere destek sağlamak amacıyla fon oluşturduğunu da aktardı.

Sural, Fransa İçişleri Bakanı'nın olaylar sırasında güvenlik güçlerinin müdahalesini yetersiz bularak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğunu, ancak Macron'un istifayı kabul etmediğini söyledi.

Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasaklarının uygulandığını belirten Sural, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından pazartesi günü sokakların daha sakin olduğunu dile getirdi.

SARI YELEKLİLER YENİDEN SOKAĞA ÇIKABİLİR

Fransa'daki protestoların kısa sürede sona ermeyebileceğini vurgulayan Sural, geçmişte uzun süre devam eden sarı yelekliler hareketini hatırlattı.

Sarı yeleklilerin 5 Kasım'da yeniden gösteri düzenlemeyi planladığını aktaran Sural, ekonomik sorunların devam etmesi nedeniyle özellikle hafta sonlarında yeni protestoların yaşanabileceğini değerlendirdi.

TRUMP YÖNETİMİ PROTESTOLARI GÖÇ POLİTİKALARI ÜZERİNDEN YORUMLUYOR

Avrupa'daki olayların ABD'deki yansımalarına da değinen Sural, Donald Trump yönetiminin Fransa'daki gelişmeleri özellikle göç ve sınır güvenliği politikaları üzerinden değerlendirdiğini söyledi.

Sural'ın aktardığına göre Trump, Fransa'daki olayları göç politikalarıyla ilişkilendirerek kendi yönetiminin sıkı sınır güvenliği uygulamalarını savundu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de benzer bir yaklaşım sergilediğini belirten Sural, Trump'a yakın medya kuruluşlarının yağma ve sokak çatışmalarını göç tartışmaları çerçevesinde ele aldığını ifade etti.

Ancak Sural, yağma olaylarının yalnızca göçmenlerle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını savunarak ABD'de geçmişte yaşanan protestoları örnek gösterdi.

"ABD'DE DE BENZER PROTESTOLAR YAŞANABİLİR"

Avrupa'daki ekonomik sorunların ABD'de de karşılık bulabileceğini belirten Sural, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 15 Ekim 2026 tarihli analizine dikkat çekti.

ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın bütçe açıklarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Sural, ABD'nin doların küresel rezerv para konumu sayesinde Fransa'dan farklı ekonomik avantajlara sahip olduğunu söyledi.

Bununla birlikte ABD'de de hayat pahalılığı ve enflasyonun toplum üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Sural, 3 Kasım'daki seçimler öncesinde ekonomik memnuniyetsizliğin yeni gösterilere yol açabileceğini değerlendirdi.

Sural, Avrupa'daki toplumsal gerilimin ABD'de de yakından takip edildiğini belirterek önümüzdeki dönemde ekonomik sorunların hem Avrupa hem de Amerikan siyasetinin önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdüreceğini ifade etti.