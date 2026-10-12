Avrupa\'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırı planına ilişkin polise ihbar ulaştı. Güvenlik birimlerinin harekete geçmesinin ardından Başbakan Tusk, kendisine yönelik suikast tehdidinde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

POLİSE SUİKAST İHBARI ULAŞTI

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, yaptığı açıklamada, Başbakan Donald Tusk ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'ı hedef alan olası bir saldırıya ilişkin polise bilgi verildiğini duyurdu.

Galecka, ihbarın ardından güvenlik birimlerine gerekli adımları atmaları yönünde talimat verildiğini bildirdi.

BAŞBAKAN SABAH SAATLERİNDE BİLGİLENDİRİLDİ

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, Polsat News'e yaptığı açıklamada, tehdidin ciddiyetle ele alındığını belirtti. Başbakan Tusk'ın yerel saatle 07.00 sıralarında durumdan haberdar edildiğini aktaran Szlapka, Tusk'ın başkent Varşova'da bulunduğunu ve resmi programını sürdürdüğünü ifade etti. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

SUİKAST TEHDİDİNDE BULUNAN KİŞİ YAKALANDI

Başbakan Donald Tusk, yaptığı açıklamada, kendisine yönelik suikast tehdidinde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tusk, hızlı ve kararlı müdahaleleri nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Polonya basınında yer alan haberlerde ise Tusk ve Kosiniak-Kamysz'a yönelik tehdidin e-posta yoluyla iletildiği belirtildi.

TUSK DAHA ÖNCE RUSYA KONUSUNDA UYARMIŞTI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya'nın NATO'nun doğu kanadını hedef alan hibrit saldırılarını artırabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Suikast tehdidinin bu uyarılarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.