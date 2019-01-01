Son Dakika Haberleri: Avukatlar Odasında Sigara İçilmesi Kdk'ya Şikâyet Edildi

Avukatlar Odasında Sigara İçilmesi Kdk'ya Şikâyet Edildi

59 dakika önce

Mardinli avukatlar, adliyedeki "avukatlar odası"nda sigara içilmesini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

Avukatlar Odasında Sigara İçilmesi Kdk'ya Şikâyet Edildi, System.String[]
Mardinli avukatlar, adliyedeki "avukatlar odası"nda sigara içilmesini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

Mardin Barosuna kayıtlı bazı avukatlar, KDK'ya başvurarak, Mardin Adliyesindeki "avukatlar odası"nın kanuna aykırı olarak sigara içme odası haline getirildiğini ve odanın sürekli "dumanaltı" olduğu için sigara kullanmayan avukatların odayı kullanamadıklarını ifade etti. Mardinli avukatlar, daha önce konuyla ilgili idareye ve CİMER'e başvuru yaptıklarını, meselenin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına CİMER tarafından iletildiğini söylediler. Şikayetlerinin başsavcılığa iletilmesinin ardından konuda iyileşme yaşanacağına kötüleşme yaşandığını söyleyen Mardinli avukatlar, başvurularında "artık sadece avukatlar değil tüm adliye personeli odada sigara içiyor" dediler. KDK'nın idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri aldığını ancak burada resmen işlemeyen bir idare olduğunu söyleyen başvurucu avukatlar, Mardin Adliyesinde avukat odalarında sigara içme yasağına uyulmasını talep ettiler. Avukatlar, adaletin savunucusu olan meslektaşlarının sigara içme yasağına uyarak topluma örnek olmaları gerektiğini belirttiler. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunması için Ombudsmana güvendiklerini söyleyen şikayetçi avukatların başvurusu KDK tarafından incelenmeye alındı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Mardin, Güncel
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