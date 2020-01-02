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Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı
6 saat önce
Avusturturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık üç aydır süren koalisyon görüşmeleri sona erdi. Eski Başbakan Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, Viyana'da basının karşısına geçerek koalisyon hükümeti konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Avusturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık üç aydır süren koalisyon görüşmeleri sona erdi.
Eski Başbakan Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, Viyana'da basının karşısına geçerek koalisyon hükümeti konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:07
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