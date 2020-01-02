Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı - Son Dakika Dünya

Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı

6 saat önce

Avusturturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık üç aydır süren koalisyon görüşmeleri sona erdi. Eski Başbakan Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, Viyana'da basının karşısına geçerek koalisyon hükümeti konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı, System.String[]

Avusturya'da merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık üç aydır süren koalisyon görüşmeleri sona erdi.


Eski Başbakan Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, Viyana'da basının karşısına geçerek koalisyon hükümeti konusunda anlaştıklarını duyurdu.

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Yeşiller Partisi, Sebastian Kurz, Avusturya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:07 
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