Son Dakika Haberleri: Axel Witsel ilk yarıyı kapadı
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Axel Witsel ilk yarıyı kapadı

7 saat önce

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Witsel'in evinde talihsiz bir şekilde düştüğü ve yüzünden yaralandığı belirtildi.

Axel Witsel ilk yarıyı kapadı, System.String[]

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Witsel'in evinde talihsiz bir şekilde düştüğü ve yüzünden yaralandığı belirtildi. Belçikalı futbolcunun 2019 yılında kalan maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.


Orta saha oyuncusunun bir hastanenin ağız ve yüz cerrahi bölümünde başarılı bir ameliyat geçirdiği aktarılan açıklamada, hastaneden taburcu edilen Witsel'in iyileşme sürecinde olduğu kaydedildi.


Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Witsel, Bundesliga'da da Mainz 05, Leipzig ve Hoffenheim müsabakalarında forma giyemeyecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:37 
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