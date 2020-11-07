Aybastı'da içme suyu depolama kapasitesi arttırılıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu depolama kapasitelerinin artırılması çalışmalarını sürdürüyor.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, yaptığı yazılı açıklamada, Aybastı ilçesi Kızılot mevkisinde bulunan göletin kapasitesinin artırılması için başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Bu yıl en ciddi kuraklık yaşanan bölgedeki su rezervinin artırılması için başlattıkları çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Us, "Aybastı ilçemize içme suyu temin edilen göletin kapasitesinin özellikle kurak dönemlerde yetersiz kaldığını tespit ettik. Göletin gövdesini 1,5 metre daha yükselterek depolama kapasitesini 30 bin metreküp artırdık. Bu sayede geçtiğimiz dönemde yaşanan su sıkıntısının önüne geçmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Us, benzer çalışmaları 19 ilçede yaparak hem alternatif içme suyu kaynakları hem de rezervlerin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.