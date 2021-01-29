Ayçiçek yağı zam şampiyonu - Son Dakika

Ayçiçek yağı zam şampiyonu

29.01.2021 13:17
Ayçiçek yağı zam şampiyonu, System.String[]

Artan kuraklık ve pandemi koşulları nedeniyle ayçiçeği yağının fiyatı giderek artıyor.

Artan kuraklık ve pandemi koşulları nedeniyle ayçiçeği yağının fiyatı giderek artıyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde 25 lira olan 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı 65 liraya kadar yükseldi. Ayçiçek yağına yapılan zamlar konuşulurken sofraların bir başka vazgeçilmezi tereyağı fiyatları da yükselişe geçti.

Türkiye aralık ve ocak aylarında yaşanan ayçiçeği yağındaki fiyat artışlarını konuşuyor. Artan kuraklık ve pandemi koşulları nedeniyle ayçiçeği yağının fiyatı giderek artıyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde 25 lira olan 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı 65 liraya kadar yükseldi. Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra e-ticaret fiyatlarını da raporlayan BrandZone verilerine göre; ise en az ayçiçeği yağı kadar fiyatı artan bir başka ürün daha oldu, o da tereyağı.

Brand Zone verilerine göre, Geçen yıl haziran ayında litresi 10,32 TL olan 1000 ml ayçiçeği yağının fiyatı yüzde 47'lik zam oranıyla bu yıl ocak ayında 15,17 TL'ye yükseldi. Geçen senenin haziran ayında litresi 23,59 TL olan 1000 ml zeytinyağının fiyatı yüzde 27'lik zam oranıyla bu yılın ocak ayında 29,99 TL'ye yükseldi.

KATI YAĞ ÜRÜNLERİNDE ZAM ŞAMPİYONU TEREYAĞI

Verilerine göre, katı yağ kategorisinde en çok zamlanan ürün tereyağı oldu. Geçen yıl haziran ayında 500 gramı 20,93 TL olan tereyağının fiyatı bu yıl ocak ayında yüzde 24'lük zam ile 25,95 TL'ye yükseldi. Yüzde 19'luk zam ile fiyatı 9,13 TL'ye yükselen margarinin, geçen yılın haziran ayındaki fiyatı ise 7,66 TL idi.

E-TİCARET PLATFORMLARINDA ZAM ORANI YÜZDE 74'Ü BULDU

Araştırma sonuçlarına göre, e-ticaret kanallarında satışa sunulan yağlarda zam oranı yüzde 74'ü buldu. Geçen yılın haziran ayında 5 litresi 45,95 TL'ye satılan ayçiçeği yağının bu yıl ocak ayı fiyatı yüzde 74'lük zam oranıyla 80 TL'ye yükseldi. Yine geçen senenin haziran ayında 5 litre sızma zeytinyağı 135 TL'ye alıcı bulurken bu yılın ocak ayında yüzde 30'luk zam oranıyla 175 TL'ye yükselerek ikinci sırada yer aldı. Yüzde 26'lık zam oranıyla 5 litresi 100 TL'den 126 TL'ye yükselen riviera zeytinyağı ise üçüncü sırada yer aldı.

ARTAN ZAM ORANLARINI KAMPANYALAR TAKİP ETTİ

Verilerine göre, artan zam oranlarını yine artan kampanyalar takip etti. Kasım 2020 - Ocak 2021 tarih aralığında yemeklik yağlar kategorisinde 706 kampanya sayısı ve yüzde 33'lük kampanya oranıyla tereyağı en çok kampanyası yapılan ürün oldu. 659 kampanya sayısı ve yüzde 30'luk oranla ayçiçeği yağı ikinci; 411 kampanya sayısı ve yüzde 19'luk oranla zeytinyağı üçüncü ve 283 kampanya sayısı ve yüzde 13'lük oranla margarin dördüncü sırada yer aldı.

(İHA)

Zam Şampiyonu, Türk Lirası, Haziran, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayçiçek yağı zam şampiyonu - Son Dakika


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